Sacha Rudy continue son aventure solo avec “Upside Down”

Après l’envoûtant “Be a Man”, Sacha Rudy continue de nous émerveiller en solo, en dévoilant le titre “Upside Down”. Une composition douce dans un clip transportant, un rendu qu’aficia vous invite à découvrir ci-dessous !

Vous ne connaissez peut-être pas encore ses aventures, mais nul doute que ses compositions ne vous sont pas inconnues. Laylow (Fallen Angels) Edddy de Pretto (À tous les bâtards), ou encore Camille Jansen (Louise), ont notamment fait appel à ses talents. Sous un style contemporain affirmé, Sacha Rudy, 20 ans, est un touche-à-tout aux créations multi-influences transportantes.

Une intimité désertique

Et il nous emmène cette fois-ci auprès d’un univers personnel en dévoilant son premier clip “Upside Down”. Ce dernier fait suite à deux premiers singles dévoilés plus tôt dans l’année.

On y retrouve un Sacha Rudy aérien, emmenant son auditeur au plus près d’un piano voix sublimé par une électronique hypnotique. Côté réalisation, nous ne sommes pas dans l’extravagance. On y suit l’artiste au milieu de paysages désertiques pour une balade introspective aux allures de film d’été. Le rendu est apaisant, idéal pour les soirées chill.

Sous des apparences romantiques, ‘Upside Down’ est un voyage introspectif et initiatique. Je l’ai écrite sous une forme catchy, soignée et rythmée pour que mon parcours accompagne le votre, seul, à deux et même en soirée Sacha Rudy

En bref, le français est talentueux, polyvalent, et ne promet que du bon pour la suite. Il se murmure d’ailleurs qu’un EP est en approche. Nommé Somewhere, ce dernier est imminent, restez à l’affût…

Découvrez “Upside Down” le premier clip de Sacha Rudy :