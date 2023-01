Sacha est écorché vif avec “Mélancolie”, son premier single ! 

Il y a une suite après “The Voice”. 6 ans après, le jeune Sacha a peaufiné son art, et dévoile son tout premier single “Mélancolie” qu’il tease sur les réseaux sociaux depuis de longues semaines. aficia l’a écouté avant sa sortie ce 20 janvier !

Un piano, déjà un style bien affirmé, du charisme… Sacha avait crevé l’écran lors de la sixième saison de ‘The Voice’ avec des chansons telles que “Crazy in Love” de Beyoncé ou “Alter Ego” de Jean Louis Aubert. Mais 6 ans plus tard, l’artiste se confie à nous en exclusivité et avoue avoir muri, surtout lorsqu’il regarde ses prestations : “Je ne me reconnais pas , j’ai l’impression, que ce n’est pas moi à l’écran”.

(c) Claire Huteau (c) Juzomega (c) Juzomega

S’il dit cela, c’est parce qu’il a pris le temps, et parce qu’il a douté aussi. Cela fait partie intégrante du processus de création et de recherche de soi. Il avoue avoir pris le temps afin de “savoir qui j’étais et ce que j’avais à dire. C’est pourquoi je me suis donc enfermé pendant des mois avec un ami pour conduire un projet qui me ressemble à tous les niveaux. J’ai beaucoup travaillé depuis, j’ai fait de belles rencontres pour construire un projet qui me ressemble. J’avais besoin de grandir en tant qu’homme et de m’épanouir d’un point de vue personnel.”

Aujourd’hui, auteur, compositeur et interprète, il travaille avec Corson (Louis Delort, Amaury Vassili…), il a eu l’opportunité d’écrire pour des artistes talentueux, raconte-t-il. A côté de cela, il avoue être 100% prêt pour défendre son projet comme il mérite d’être défendu !

2023, une année ‘Mélancolique’

Si sur les réseaux sociaux Sacha a annoncé une année 2023 mouvementée. Les hostilités commencent officiellement avec “Mélancolie”, son tout premier single. Ici, Sacha met sa voix en avant, une voix reconnaissable parmi mille, une voix écorchée vive qu’on apprécié d’écouter.

Il nous raconte : “Mélancolie est un texte à double sens, qui m’est venue lors d’une énième insomnie. J’étais en train de jouer du piano quand j’ai trouvé la ritournelle qui l’accompagnait le morceau. En personnifiant la mélancolie, je voulais parler de mon rapport à la dépression, et à l’isolement, ce sentiment de lassitude qu’elle apporte. C’est ce rapport à la mélancolie que je voulais aborder, comme une relation toxique qui m’a toujours suivie. Je voulais aussi banaliser le fait qu’on puisse se sentir mal, que c’est un sentiment normal qu’il faut accepter.

Mais est-ce que la mélancolie fait partie intégrante de la vie de Sacha ? La réponse est oui : “C’est une part d’ombre qui me permet d’écrire et de me sentir mieux au final. Je pense que sans la mélancolie je m’ennuierai beaucoup trop dans ma vie” !

Un EP est en préparation et de belles chansons sont aussi d’ailleurs…

Découvrez “Mélancolie”, le premier clip de Sacha :