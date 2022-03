Sandro Cavazza fait ses adieux sur “The Days”

Sandro Cavazza ajoute un ultime titre ensoleillé à son répertoire. Découvrez sans plus attendre “The Days” sur aficia.

Pour certains, le nom de Sandro Cavazza est inconnu. Mais les aficianados, notamment de musiques électroniques, connaissent bien sa voix. L’artiste suédois a collaboré avec quelques DJs de renom international et possède quelques plébiscites. Il pose notamment sa voix sur “Happy Now“ de Kygo, “Beautiful Life“ de Lost Frequencies mais surtout “Without You“ d’Avicii. C’était d’ailleurs l’un des plus proches amis d’Avicii, avec qui il a collaboré sur de nombreux textes. Fort de ces collaborations, Sandro Cavazza s’est forgé une grande notoriété, couronné de succès dans les pays scandinaves. Ce succès n’a malheureusement pas été massif. Après avoir sorti quelques titres ces dernières années, il a annoncé en novembre la fin de sa carrière d’artiste.

Une carrière avortée

En effet, Sandro Cavazza, portant bourré de talents, semble jeter l’éponge de la chanson. Il a déclaré au média que « les choses qui accompagnaient le travail telles que l’aspect des réseaux sociaux ainsi que la compétitivité de l’industrie ne le rendait pas heureux » (source). Cependant, il laisse la porte ouverte à l’écriture et à la production, dans l’ombre. Cela fait sans doute écho à la pression qu’a connu Avicii et la conséquence qu’on connaît tous.

Mais pas d’adieux sans musique. Sandro Cavazza a dévoilé un ultime titre qui brille de mille feux, le redoutablement efficace “The Days”. On y retrouve toujours la voix rocailleuse et chaude de l’artiste suédois qui résonne jusque dans nos entrailles. En termes de production, le titre fait la part belle à la guitare, démarrant en ballade puis explosant au fil du titre. Bondissant et solaire, “The Days” est d’une incroyable positivité. Le morceau fait définitivement très Avicii et rend nostalgique de sa carrière monstrueuse. Avicii apparaît d’ailleurs dans le clip à travers des polaroids, preuve du lien indéfectible qui lie les deux artistes.

Découvrez “The Days” de Sandro Cavazza :

Sandro Cavazza proposera un concert d’adieux à Stockholm en Suède le 13 avril, le temps de faire vivre un peu cet excellent titre.