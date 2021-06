Dans le clip de “Little Flame”, Sarah Manesse évoque l’histoire d’un amour impossible. Sur une production onirique, la chanteuse nous fait rêvasser à travers son univers à la croisée entre deux émotions : la douleur et la douceur. La mise en images se veut être la reproduction d’une relation toxique : le feu est la personne qui malgré sa beauté flamboyante qui nous attire, peut nous brûler, détruire à tout jamais. “Little Flame” annonce la sortie de son EP The Mirage au mois d’octobre 2021.