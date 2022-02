Sasha marque son grand retour avec “Accro”

Près de 4 ans après son dernier single, Sasha est bel et bien de retour avec “Accro”, un nouveau titre marquant un tournant dans sa carrière musicale ! On t’en dit plus sur aficia.

Impossible de parler de Sasha sans évoquer son premier single, “Alive”. Sorti en 2016, ce dernier offre immédiatement une belle exposition médiatique à la jeune artiste, encore lycéenne à l’époque. Sasha se prête alors au jeu des (nombreuses) interviews, enchaine les plateaux multi-artistes aux quatre coins de la France afin de présenter, en live, son univers aux allures pop, parsemé de touche électro. Elle poursuit son projet avec “Sur mon étoile”, “Pardonne-moi” puis le solaire “Je danse” en 2018. Mais ces morceaux ne connaitront néanmoins pas le même engouement. Pour autant, Sasha ne compte pas stopper la musique et le prouve sur les réseaux sociaux où elle y poste notamment des covers, allant de Céline Dion, Bruno Mars ou encore Adele.

Mais désormais, c’est avec son propre single que l’artiste décide d’entamer cette année 2022. Et pour ce nouveau départ, Sasha mise sur “Accro”, un titre dont elle est l’autrice et co-compositrice. On le sait, l’amour, qu’il soit rose ou tumultueux, est l’un des thèmes les plus mis en musique, et c’est celui-ci que Sasha choisit également. On retrouve une jeune femme qui s’assume désormais pleinement. Un aspect qui se remarque aussi dans le clip où elle apparait forte et sensuelle à la fois. À noter que l’illustration vidéo a été réalisée par Wissiz et Nicolas Manas mais produite par la chanteuse elle-même. Décidément, Sasha a décidé de ne pas faire pas les choses à moitié pour ce retour, déjà visionné près de 60 000 fois sur Youtube en une semaine !

Découvrez “Accro”, le nouveau clip de Sasha :