Saskia plus envoûtante que jamais avec “Comme une fleur“ !

Après les titres “La Mer“ et “Dans ma tête“, c’est au tour du titre “Comme une fleur“ d’éclore ! Une nouvelle histoire que Saskia nous partage en chanson… C’est à découvrir sur aficia.

Surprise ! Saskia est de retour avec “Comme une fleur“. Après le tournoyant “Dans ma tête“ qui nous avait séduit par sa sensibilité et sa fragilité, aujourd’hui c’est avec une autre sonorité, plus rythmée que l’on découvre l’artiste.

Saskia belle comme une fleur…

Avec “Comme une fleur“, Saskia dessine à l’encre de ses mots le parcours d’une fleur qui vient d’éclore pour s’émanciper au milieu des autres… Une belle retranscription qu’elle lie avec son histoire. Le tout sur un titre qui s’ouvre et se ferme sur quelques notes de piano, qui font partie intégrante de l’ADN de la chanteuse belge. Telle une orchidée, Saskia est la parfaite symbiose d’une artiste dont la grâce, le raffinement et la pureté des sentiments sont appréciables aussi bien un jour de pluie qu’en plein soleil.

Quant à la mise en images déjà disponible nous plonge dans l’intimité de la chambre de Saskia avant d’ouvrir les portes et de faire tomber les murs afin de se retrouver au cœur de la nature. Comme si l’artiste venait à se libérer des carcans qui l’enferme… De façon générale, un vent d’optimisme et de fraîcheur se dégage du morceau et laisse faner en cette saison estivale les mauvaises pensées.

Découvrez “Comme une fleur“ de Saskia :