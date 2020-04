Clip “Falta Amor” : Sebastián Yatra et Ricky Martin ne jouent pas avec les sentiments

Le colombien Sebastián Yatra poursuit l’exploitation de son dernier opus studio en revisitant “Falta Amor” en duo avec Ricky Martin. C’est à découvrir sur aficia !

Sebastián Yatra poursuit son ascension près d’un an après avoir dévoilé Fantasía, un deuxième opus couronné de succès en Espagne et en Amérique du Sud. Prolifique, le chanteur a enchaîné avec de nombreuses collaborations prestigieuses, à l’instar du single “Runaway” pour lequel il s’était entouré de Daddy Yankee, Natti Natasha et les Jonas Brothers en 2019.

Bien entouré, l’artiste colombien travaille actuellement sur un nouveau disque qui devrait notamment renfermer la piste “TBT”. Mais avant d’en dévoiler davantage, Sebastián Yatra revisite “Falta Amor”, l’une des pistes figurant sur la tracklist de Fantasía.

Un appel à l’amour et à la compassion

Les fans des sonorités latines auront de quoi se réjouir puisque le chanteur invite le très populaire Ricky Martin sur cette revisite qui devrait permettre au titre de toucher un grand public. La piste s’ouvre sur un piano-voix mettant en valeur les voix des deux interprètes qui se succèdent avant de s’accorder à merveille sur un refrain intense. La production se voit progressivement enrichit de nombreux arrangements pour un résultat qui oscille entre ballade pop latino et hymne résolument rock.

Ensemble, les deux hommes évoquent la thématique de l’amour, soulignant l’importance de ne pas jouer avec le cœur de l’être aimé, au risque de le voir s’évader et d’être rongé par les regrets. Sebastián Yatra et Ricky Martin chantent ces mots dans une vidéo très esthétique où se confondent plusieurs performances artistiques. Outre une chorégraphie inspirante, les artistes interprètent le titre avec des musiciens dans un grand hangar, pour un appel à l’unité plus que jamais d’actualité.

Découvrez “Falta Amor”, le nouveau clip de Sebastián Yatra :