Selah Sue et Damso s’imposent en maîtres dans “Wanted You To Know”

Selah Sue chasse ses démons sur un nouvel effort porté par “Wanted You To Know” en duo avec Damso. C’est à découvrir sur aficia !

C’est à tout juste 20 ans que l’artiste belge Selah Sue a assisté à l’envol de sa carrière. Et ce, grâce au beau succès de “Raggamuffin”, relayé bien au-delà des ondes nationales. D’emblée, le titre, extrait d’un premier opus éponyme, révèle la sensibilité et le timbre si singulier de la chanteuse qui excelle dans un registre alliant soul, reggae et hip-hop. Pétillante et dotée d’un talent d’écriture indéniable, la jeune femme fait une nouvelle fois sensation en 2015 sur Reason. Un deuxième opus mis en lumière par l’entêtant “Alone”.

Depuis, Selah Sue s’était davantage focalisée sur sa vie personnelle ponctuée d’épreuves difficiles mais aussi de deux heureuses naissances. Après la parution dispersée de quelques pistes au retentissement médiatique plus mesuré, l’artiste opère enfin un brillant comeback avec Persona. Dans les bacs depuis le 25 mars, ce troisième opus thérapeutique et lumineux affirme un virage artistique majeur. Si son auteure ne perd rien de son éclat en jouant malicieusement avec les influences musicales qui ont fait son succès, elle dévoile de nouvelles facettes en intégrant des sonorités urbaines exacerbant le sens des textes personnels qui dressent le portrait de sa personnalité complexe.

Une collaboration détonante

Persona est bien le disque de la résilience. Après avoir évoqué son addiction aux anti-dépresseurs sur “Pills”, Selah Sue mise désormais sur une collaboration surprenante mais particulièrement réussie. En effet, l’artiste s’est entourée du rappeur Damso le temps d’un duo qui devrait apporter un coup de projecteur non négligeable au projet. Intitulée “Wanted You To Know”, la piste est l’occasion pour les deux artistes de scander leurs convictions, bien résolus à garder le contrôle de leurs carrières respectives. Le phrasé inimitable de Damso entre en parfaite symbiose avec l’univers de Selah Sue. En effet, le tandem se complète parfaitement sur cette production moderne et puissante.

Afin d’illustrer le texte de la chanson, le duo s’illustre dans un clip cinématographique assénant l’industrie du disque. C’est dans un château grouillant d’hommes d’affaires inflexibles et tout de noir vêtus que Selah Sue et Damso sont pris en otage, considérés uniquement pour la manne financière que permet de générer leurs musiques. Entre les multiples contrats et les certifications accrochés sur les murs, les acolytes sont prêts à reprendre le contrôle et finissent par s’échapper de cette emprise anxiogène.

Visionnez “Wanted You To Know”, le nouveau clip de Selah Sue :