Sheldon : “James Cole”, le premier extrait de son album ‘Spectre’

Sheldon est de retour. Toujours porteur de nouveaux contenus, le rappeur de la 75eme session a libéré le 23 septembre le titre “James Cole”, premier extrait d’un nouvel album. Focus aficia.

Après l’excellence narrative de Lune Noire, l’impressionnante palette d’influence de RPG et FPS, Sheldon signe son retour en dévoilant un nouveau single : “James Cole”. Premier extrait d’un nouvel album dénommé Spectre, c’est au cœur d’une écriture interne et sombre que l’on retrouve le rappeur.

“J’en ai marre d’être un humain, j’imagine que je n’ai pas de corps. Les gens sont gris, je colorie leurs visages dans une chanson triste.”

Sheldon – “James Cole”

Le titre évoque les paradoxes et les problématiques qui façonnent l’humain en société. Thématiques visiblement principales du projet à venir. Pour la première fois, Sheldon ose l’introspection et évoque un réel en décadence. Nulle doute que la pandémie a eu une influence dans ce processus.

Côté clip, on y suit le rappeur à visage découvert, au milieu d’un univers déserté par population et couleurs. Les textes sont emplis de questionnements, les images d’évasion. Le clip conforte ainsi le discours, on y remarque notamment que le seul plan coloré représente l’artiste au volant d’une voiture dans l’espace. L’ensemble sonne un message clair : un profond besoin d’évasion, face à un monde d’une absurde morosité.

Pas encore de date, mais un projet collectif

Si aucune date précise n’a été dévoilé pour Spectre (seul le mois d’octobre est annoncé), sa conception est depuis longtemps connue des fans. En effet, fin mai, la 75eme session a dévoilé sur sa chaîne YouTube le lancement d’une campagne participative pour financer ce nouvel album. L’annonce s’est faite dans une ambiance intimiste, dans laquelle le collectif reste fidèle à son indépendance et son besoin de création commune. Les retours ont été plus que positifs, en un peu plus deux semaines, 50 000 euros ont été récoltés.

Avec ce projet, j’ai envie de vous envoyer un truc différent. Plus proche de qui je suis et de ce que je vis en ce moment. Sheldon

En bref, “James Cole” ne promet que du bon pour la suite, vivement la sortie de Spectre !

Découvrez “James Cole” le nouveau titre de Sheldon :