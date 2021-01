Silk City invite Ellie Goulding sur “New Love”

Silk City, le duo composé de Mark Ronson et Diplo marque son retour avec “New Love”, un titre en collaboration avec Ellie Goulding. C’est sur une production house que la chanteuse pose sa voix et clame l’acception de soi.

Pour rappel, l’artiste anglaise a déjà partagé plusieurs morceaux en collaboration avec Diplo, dont “Close To Me” en 2018, une chanson qui cumule à ce jour plus de 135 millions de vues sur Youtube et environ 510 millions de streams sur Spotify !

Alors leur nouveau single “New Love » rencontrera-t-il le même engouement ? Une chose est sûre, les artistes viennent de nous offrir l’un des futurs hits de l’année…

Découvrez le clip de “New Love” de Silk City et Ellie Goulding :