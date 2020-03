Clip “Pasadena” : Slim & The Beast sous le soleil de Californie

Un rayon de soleil ça fait toujours du bien. On ride en compagnie de Slim & The Beast sur le titre “Pasadena”. Le clip est à voir avec aficia.

Slim & The Beast c’est l’alliance de trois talents, l’alliance des cultures également. Un franco-américain et des frangins de nationalité américaine-espagnole, le champs des possibles est large !

Ainsi, Aurélien Amzallag, Aaron et Samuél Lopez-Barrantes forment un joli trio qui navigue dans une folk-rock libre et indépendante, invitant l’auditeur à la rêverie, à l’évasion.

Slim & The Beast sous le soleil de Pasadena…

Après avoir offert les clips de “Lisbon” et “Close to You”, Slim & The Beast continue de faire la promotion de son premier EP avec la mise en images de “Pasadena”, une très belle carte de visite pour la côte californienne mais également pour le premier opus des garçons.

En effet, Slim & The Beast travaille actuellement avec de nombreux producteurs comme Irfane (Breakbot), Yan Gorodetzky (Gush) ou encore Thomas Laverne (Pampa Folks) afin de nous livrer un premier opus qui s’annonce plutôt prometteur.

Mais retour à “Pasadena” avec le clip qui ‘invite à glisser sous le soleil. C’est le réalisateur et skater Nick Jones qui se trouve derrière la caméra pour nous faire suivre Natalie Pluto. On ride, on se gorge de soleil et on laisse le mantra langoureux de Slim & The Beast nous bercer tout l’été…

Découvrez “Pasadena” de Slim & The Beast :