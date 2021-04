À quelques jours d’intervalle, deux gros trios viennent de dévoiler par surprise un single commun. Coïncidences ? Faut-il tendre l’oreille ? Éléments de réponses sur aficia.

La mode est au trio ? À la formation de groupes éphémères avec les poids lourds de l’industrie musicale française ? Il semble bien que oui puisque en l’espace de quelques jours nous voilà face à de nouvelles formations. Petit focus !

Vitaa x Amel Bent x Camélia Jornada

Vendredi 2 avril, débarque un peu par surprise le titre “Marine”, une collaboration entre Vitaa, Amel Bent et Camélia Jordana. Ce nouveau single est en réalité une reprise d’un titre de Diam’s datant de 2004 qu’elle chantait afin de dénoncer la puissance du Front National et dépeindre un portrait peu flatteur de Marine Le Pen.

Cette reprise fait déjà polémique, certains se posant la question de la légitimité, d’autres mettant en relief une reprise ratée, d’autres encore appuyant un peu plus sur les polémique qui entourent Camélia Jordana et ses nombreuses prises de positions tranchantes comme celles des violences policières dans l’Hexagone par exemple.

Ce single est l’occasion d’apprendre dans le même temps qu’un album commun arrivera le 4 juin prochain sous le nom de Sorøre. L’objectif de ce disque : reprendre des titres de leurs propres discographies (“Non non non” de Camélia Jordana, “Où je vais” d’Amel Bent ou “Pourquoi les hommes” de Vitaa) mais également des titres d’autres artistes comme ce lead single extrait de la discographie de Diam’s.

Slimane x Gims x Dadju

Trois jours plus tard, ce lundi 5 avril, nouvelle surprise qui débarque partout sur la toile, une reprise de “Belle” de la comédie musicale ‘Notre Dame de Paris’. Là encore sur le papier, il y a de quoi faire des bonds… On remplace Garou, Daniel Lavoie et Patrick Fiori par trois colosses de l’industrie du disque. À savoir Dadju, son frère Gims et Slimane. Car oui, tous les trois font partie des plus gros vendeurs de disques en France.

Alors forcément, les retrouver ensemble sur un morceau, c’est un événement ! Un peu moins lorsqu’on découvre qu’il s’agit d’une simple reprise. Cependant, l’instrumental est remis au goût du jour, l’émotion et la puissance vocale sont toujours présentes. Mais il faut être honnête : même si cette nouvelle version n’est pas forcément désagréable, nous nous attendions à mieux, voir à de l’inédit.

Côté clip, le tout est très bien réalisé, mettant parfaitement en avant chaque interprète dans une ambiance moderne et futuriste. Ici c’est bien Esmeralda qui semble avoir le pouvoir, un pouvoir qui se compte également sur YouTube puisque le clip affiche déjà plus de 4,3 millions de vues.

By Indifférence Prod…

Mais ces deux sorties ne sont pas totalement anodines. Non seulement ces si les artistes se connaissent très bien, mais ils ont tous un point commun. Ils sont tous signés sur le label Indifférence Prod avec à sa tête Saïd Boussif, qui est également le manager de chacun d’entre eux. Il manage également depuis peu Kendji. Un catalogue d’artistes qui pèsent très lourd dans l’Hexagone.

Bref, vous l’aurez compris, rien n’est laissé au hasard, et qu’on aime ou qu’on n’aime pas, ces deux sorties sont des sorties événements dont on devrait entendre parler pendant plusieurs semaines…