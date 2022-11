So La Lune : le portrait rap de la semaine

Jeune crack aux succès grandissant, So La Lune s’impose comme un artiste incontournable de la scène rap fr actuelle. C’est notre portrait de la semaine.

Son CV

Souvent, la porte d’entrée pour découvrir So La Lune, c’est un titre qui vous marque plus que les autres. Un single qui vous happe par sa prod, son flow, son refrain ou cette gestion si singulière de l’autotune. Une fois cette essais transformé, on consume l’entièreté de la discographie tant la formule est addictive, tant la direction artistique est éloigné de tout ce qui se fait déjà. Ainsi, comme beaucoup, “Rodé”, “Fin heureuse” et “Seven up”, ont peut être eu raison de vous pour vous mener à la rencontre du rappeur.

So La Lune en chiffres

Actif depuis 2019 c’est en 2021 que l’artiste met les bouchées double en terme de sorties. À cette heure, ce sont 11 projets à l’actif du rappeur cumulant près de 500 000 auditeurs mensuels sur Spotify. À cela, s’ajoute les dates de plus en nombreuses lors d’évents rap ou de concerts intimistes à travers toute la France.

L’actualité de l’artiste

L’actualité de So La Lune c’est bien entendu son dernier EP de cinq titres Kenna. Toujours aussi mélancolique et superbement produit, c’est notre délice de ces dernières semaines. On ajoute également son apparition dans l’album de Raplume à travers le titre Titanic.

Découvrez Kenna et “Titanic” :

Si vous aimez Pierre Pleure vous aimerez :

Rounhaa

La Fève

Green Montana

Lucas Laberenne