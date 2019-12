Sofia Carson fait équipe avec R3HAB pour nous offrir “I Luv U”

Nouvelle collaboration entre Sofia Carson et R3HAB avec le titre “I Luv U”. C’est à découvrir sur aficia.

D’un côté il y a Sofia Carson, actrice, chanteuse, auteure, compositrice que le public a eu l’occasion de voir dans ‘Descendants’ ou encore ‘Pretty Little Liars: The Perfectionists’. Côté musique, la demoiselle prépare actuellement un premier opus, mais nous avons déjà eu l’occasion de l’entendre avec J Balbin sur “Love Is The Name”, avec Alan Walker pour “Back to Beautiful” mais également sur “Rumors” avec R3HAB.

De l’autre il y a R3HAB , le producteur néerlandais qui rythme nos soirée depuis 2008. Des collaborations avec Hardwell, Nervo, KSHMR, Ciara, ou encore Olivia Holt et des pépites électros en pagaille comme “This Is How We Party”, “Hold On Tight”, “Hold Me” ou encore “Near Me” et “Flames” qu’il partage avec Zayn.

Sofia Carson x R3HAB

Aujourd’hui, et après avoir collaboré ensemble sur “Rumors” l’année dernière, Sofia Carson et R3HAB se retrouvent pour nous offrir “I Luv U”.

R3HAB se frotte une nouvelle fois au monde de la pop et cela lui colle plutôt bien à la peau. Cette alliance avec Sofia Carson, habillé de petites touches électros, est plus que séduisante et devrait facilement se retrouver dans vos playlists pour rythmer vos soirées d’hiver.

Découvrez “I Luv U” de Sofia Carson et R3HAB :