À travers la première bande annonce, nous connaissons déjà les premiers candidats intégrant la nouvelle saison de ‘Star Academy’ ! Dans ce casting, des noms qui ne sont pas totalement inconnus… aficia vous en dit plus !

Ce samedi 15 octobre 2022, c’est le retour de la ‘Star Academy‘ ! Le programme phare de TF1 a vu naître un panel d’artistes encore en vogue aujourd’hui (Jenifer, Mosimann, Nolwenn Leroy…). La chaîne a re-signé une saison après 11 ans d’absence, avec toujours Nikos Aliagas aux commandes. Quant au reste, la Star’Ac aura son lot de nouveautés : Robbie Williams comme parrain, Mosimann produira l’hymne et Michaël Goldman sera à la direction.

Mais ce qui nous intéresse bel et bien, c’est le niveau des candidats ! On sait à quel point en 20 ans l’exigence des professionnels est montée d’un cran et le niveau des candidats aussi d’ailleurs… ‘The Voice’ en est le parfait exemple. Mais imaginez ce que cela peut donner avec quelques cours de chants et de techniques vocales supplémentaires ! C’est le défi que ces nouveaux académiciens vont relever.

13 élèves intègrent le château

Et justement, parmi les 13 candidats sélectionnés, 3 ont déjà été révélés. Enola Cosnier (ou Enola Cox sur TikTok) fait partie de ceux-là. Elle dispose déjà d’une solide communauté sur l’application où ses abonnés l’a suivent quotidiennement. Nous retrouverons également un certain Chris Camalon, un jeune homme de 28 ans ayant déjà passé un bon nombre de casting (‘Nouvelle Star’ / ‘X Factor’ UK…). Il s’est fait remarquer avec des covers de M Pokora ou Soprano sur le web. Enfin, dans la famille Canaby, nous connaissions Mathieu révélé par ‘Rising Star’ puis finaliste de ‘Nouvelle Star’. Ce samedi, vous aurez l’occasion de découvrir Julien, son petit frère âgé de 20 ans.

Ce qui est sûr, c’est que les casteurs ont choisi la crème de la crème parmi les jeunes talents qui se trouvent cachés sur le web…

Découvrez la bande-annonce de la nouvelle saison de la Star Academy :