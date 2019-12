Steve Aoki réunit Sting et Shaed sur “2 In A Million”. Écoutez !

Quand le producteur américain Steve Aoki invite Sting et Shaed sur son nouveau single, c’est forcément explosif. Découvrez “2 In A Million” sur aficia.

Sting ne se met aucune limite. Sa carrière au sein du groupe The Police l’a fait connaître aux yeux du grand public. Puis, il s’est illustré en solo avec des titres comme “Englishman In New-York” et laissé de côté le rock pour la pop.

Il collabore avec Mylène Farmer et The Avener sur “Stolen Car” en 2015 avant de se laissé porter par l’invitation du Jamaïcain Shaggy sur l’album concept 44/876. Plus surprenant encore, il prend place sur la réédition du dernier album de Gims sur la chanson “Reste”, devenu un tube. Sting prouve qu’il a plusieurs casquettes !

Un trio de choc !

Alors forcément, lorsqu’il reçoit une invitation du très grand Steve Aoki, il ne peut la refuser. D’autant qu’il se retrouve entraîné dans un groupe de choc, rejoint part la sensation Shaed, un trio d’indie-pop actuellement au sommet des charts avec son duo avec Zayn sur “Trampoline”.

Les trois artistes offrent ainsi “2 In A Million”, un titre s’inscrivant dans une tendance pop-électronique, ouvert à tous et qui a clairement été conçu pour séduire les radios. Avec Steve Aoki aux commandes, Sting montre qu’il peut encore surprendre à 68 ans…

Découvrez “2 In A Million” le nouveau single de Steve Aoki :