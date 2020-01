Superjava nous offre une dose de soleil avec “Wake Up The Soul”

En plein coeur de l’hiver Superjava réchauffe nos coeurs avec “Wake Up The Soul”. C’est en écoute sur aficia.

Vous allez fondre pour Superjava, un collectif talentueux qui délivre un pop gorgée de funk et de disco, fait pour réchauffer les cœurs et faire danser jusqu’au bout de la nuit.

Ce collectif c’est l’alliance d’Archi et d’Alex qui se rencontrent en 2015 au Berklee College of Music. Un an plus tard c’est Arnaud qui fait partie de l’aventure. Et après la publication de Javaland en 2018, la formation est déjà prête à frapper de nouveau.

Soul Dance !

Superjava nous donne rendez-vous le 21 février prochain afin d’écouter Soul Dance, un nouvel EP riche de 5 titres déjà porté par “Crazy Times”.

Aujourd’hui c’est avec “Wake Up The Soul” que Superjava tente de nous séduire. Une opération qui fonctionne ! C’est dansant, feel good et gorgé de soleil. Absolument parfait pour passer la fin de l’hiver sur la piste de danse !

Découvrez “Wake Up The Soul”, le nouveau clip de Superjava :