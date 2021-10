Susanoô, un “EgoTrip” entre excès et douceur !

Nous l’avons découvert avec son titre “Raison”, Susanoô est de retour avec un nouveau titre “EgoTrip”. C’est à découvrir sur aficia !

“Raison” nous avait mis d’accord sur le fait que le rappeur Susanoô était un artiste à suivre de près ! Textes personnels et profonds, direction artistique soignée et projet maîtrisé, il n’était donc pas étonnant de voir son premier titre se faire écouter plus de 250.000 fois sur les plateformes de streaming.

Après la sortie de EP Ichi en avril 2021, il était temps de retourner en studio pour créer des titres encore plus forts symboliquement et réfléchir à la nouvelle direction que le manceau a envie d’aborder.

Susanoô face à l’EgoTrip !

Il nous présente en ce début du mois d’octobre “EgoTrip”. Une immersion au cœur de la représentation de soi. Découpée en deux parties, la mise en images présente une première phase plus dynamique où le rappeur en impose par son image et ses mots. Dans la seconde partie, les plans en noir et blanc accentuent le côté dramatique des paroles de Susanoô, plus sensible et laissant ressortir une plume plus aiguisée. Un clip où la dualité du “moi” n’a jamais été aussi mise à rude épreuve !

Découvrez “EgoTrip”, le nouveau clip de Susanoô :