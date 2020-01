Suzane chante “SLT” et “Il est où le SAV ?” dans ‘Quotidien’

SUZANE Actualités Discographie Concerts

À quelques jours de la sortie de Toï Toï, Suzane est venue se présenter sur le plateau de ‘Quotidien’. C’est à redécouvrir sur aficia.

Originaire du Sud de la France, Suzane est une artiste à part que l’on a découvert à ses tout débuts avec “L’insatisfait”. Depuis, la demoiselle a eu l’occasion de multiplier les titres, d’une efficacité rare comme “La flemme”, “Suzanne” ou encore “SLT”. Le tout en étant ponctué par la publication d’un premier EP.

Hormis avoir été élue ‘Artiste la plus programmé en festivals en 2019′, Suzane est une vraie bête de scène. Un charisme fou, une prestance affirmée, un talent de conteuse… Elle a d’ailleurs l’honneur d’être dans la course pour les Victoires de la musique dans la catégorie ‘Révélation Scène de l’Année‘.

Le grand public l’a découvert un peu plus dans ‘Quotidien’ présenté par Yann Barthès ce vendredi 17 janvier où elle a eu l’occasion interpréter “Il est où le SAV ?” et “SLT”, tous deux extraits de l’album Toï Toï qui sera dans les bacs ce vendredi 24 janvier ! Et comme à notre habitude, on reste conquis par tant de talent !

À noter que nous recevrons également très prochainement en interview Suzane pour nous parler de son actualité, et pas que !

Découvrez le live de “SLT” de Suzane :

Découvrez le live de “Il est où le SAV ?” de Suzane :