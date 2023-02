Suzane propage la “Pura Vida” dans son nouveau clip

Pour son nouveau clip Suzane vit la “Pura Vida” dans les rues de Paris . Et c’est à découvrir dès aujourd’hui sur aficia.

Elle ne s’arrête plus ! Après avoir présenté son deuxième album Caméo en fin d’année, pour lequel elle avait mis en images “Clit is Good”, “Belladonna”, ainsi que “Génération désenchantée” tout dernièrement, c’est le clip de “Pura Vida” que la chanteuse dévoile aujourd’hui.

Vivre le moment présent, sans jugement

Pura Vida a pour définition : “Originaire du Costa Rica, véritable mantra, philosophie de vie qui invite au lâcher prise, prônant la gratitude et la joie de vivre” comme le mentionnent les premières images du clip .

Suzane apparaît comme un rayon de soleil, vêtue de jaune, sous le ciel gris de Paris. Elle déambule dans les rues en propageant le lâcher prise et une tonne d’ondes positives. Sous les regards des passants interloqués, surpris et parfois immédiatement conquis, elle vit sans se poser de questions. De l’installation d’une baignoire en pleine rue, en passant par une séance de Yoga devant la Tour Eiffel, et en sillonnant les routes de Paris… en bateau… et rien n’arrête les envies de notre belle Suzane. Et comme son ADN ne change pas, le tout, en dansant ! Un véritable appel à être libre et heureux, sans se soucier du regard des autres.

Un clip rempli de bonne humeur, d’humour, idéal pour faire le plein de motivation en quelques minutes !

Découvrez “Pura Vida” le nouveau clip de Suzane dès maintenant sur aficia :