“Human” : Talisco est de retour et le fait savoir !

Le génie de la pop-rock électro est de retour avec “Human”. Un nouveau cru très prometteur de Talisco, à découvrir sans plus tarder sur aficia.

Il est fort, très fort ! Près de dix ans après l’avoir découvert avec son premier album Run en 2014,le frenchy Talisco est de retour en ce début 2023 avec “Human”. Lui que nous avions découvert avec des titres comme The Keys ou Sun annonce la suite.

Il n’y a pas de doute, le but est de faire du bruit ! Semblable à la Woodkid dans l’intention, l’artiste fait battre en chœur les drums, les synthés et les percus. Ça cogne, ça tabasse et ça résonne comme une jolie musique de film à la fois futuriste et issu d’un autre monde. Très cinématographique donc !

“Human” est le premier extrait d’un nouvel album, donnant suite à Inner Songs publié en 2020. La suite arrive !

Découvrez “Human”, le grand retour de Talisco :