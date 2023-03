Tamino rejoint Angèle sur la lune dans “Sunflower”

Pour son nouveau clip, Tamino nous embarque dans une épopée céleste poétique en compagnie d’Angèle. Découvrez ce duo événement sur aficia !

C’est en 2016 que Tamino se présentait au public avec “Habibi”, un premier single mystique et ensorcelant qui a de surcroît profité d’une belle réception auprès des critiques. S’en suivait alors deux années plus tard la parution d’un premier opus intitulé Amir. Brillant, ce projet mettait en lumière la sensibilité écorchée vive de l’artiste belge qui surfe brillamment entre soft rock et influences orientales. Le tout, en concoctant des mélodies chaloupées et aériennes.

Fort du succès de ce premier disque studio qui lui aura indéniablement permis de faire voyager sa musique au-delà des frontières belges, Tamino espère donc bien confirmer l’essai avec Sahar, un nouveau projet dévoilé en septembre 2022. Réalisé pendant la crise sanitaire, ce deuxième cru est tout aussi exigeant que son prédécesseur. L’artiste éclaire les ombres sur dix pistes savoureuses aux finitions dignes d’un travail d’orfèvre.

Un amour impossible

En plus de s’être entouré de Colin Greenwood, le bassiste du groupe Radiohead, l’auteur-compositeur et interprète signe un duo remarquable avec l’une de ses compatriotes qui côtoie les sommets : Angèle ! Ensemble, les deux acolytes nous embarquent dans un voyage romanesque empreint de poésie avec le single “Sunflower”. Les voix se révèlent harmonieuses, sublimant incontestablement cette intense ballade évoquant les tumultes de l’amour.

Afin d’illustrer sa chanson, Tamino a récemment levé le voile sur une mise en images extrêmement soignée. En marin, il brave ainsi les océans pour déclarer sa flamme à celle dont il est tombé amoureux. Cette dernière, jouée par Angèle, est animée par une autre quête puisqu’elle grimpe sur la lune pour prendre soin d’un tournesol mourant qui pourrait symboliser de nombreux maux à en croire le ciel orageux qui sévit. Alors que Tamino parvient à rejoindre Angèle sur la lune, il est finalement repoussé par une force mystérieuse, preuve que cette union n’a rien d’évident.

Visionnez “Sunflower”, le nouveau clip de Tamino :