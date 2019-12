Clip “Doggy Bag” : Tastycool n’aime pas gâcher !

On s’offre un instant de délire, un vent de fraîcheur. C’est avec le clip barré de “Doggy Bag” signé Tasycool.

C’est quoi Tastycool ? C’est l’alliance de deux artistes, Tom Meyronnin et Victor Barougier, pour offrir un univers décalé, festif et qui ressemble à rien ou presque.

Par facilité nous pourrions ranger Tastycool dans la même case que Salut c’est cool, mais en fait non. Car au final l’ensemble est plus digeste, plus lisible. Et cet ensemble se pare de sonorités ‘electro’ qui ne laissent pas de marbre.

Tastycool fait un geste pour la planète

Il ne faut pas forcément se fier à notre titre : Tastycool ne semble pas être là pour nous faire la morale. Pas question ici de sauver la planète et de mieux mieux consommer… quoi que !

Ici, sur un rythme qui ne vous laisse que très peu le temps de reprendre votre souffle, le tandem ne quitte jamais son précieux “Doggy Bag”. Ça donne un clip barge, à l’image de Tastycool et dans la même veine que “Look at Me”.

Découvrez “Doggy Bag”, le nouveau clip de Tastycool :