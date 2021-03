Telegraph porte l’espoir avec “Love & Faith”

Telegraph confirme la venue de son futur EP avec le titre “Love & Faith”. Et c’est en écoute sur aficia…

Ça fait déjà un petit moment que l’on vous parle de Telegraph sur aficia ! La première fois c’était en 2018 avec le titre “Broken Bones”. Depuis, la formation n’aura jamais quitté notre radar musical.

“Down The River”, “Simple Drive”, “Late June”… La formation a réellement de quoi séduire et l’aventure qui s’écrit pour cette année 2021 semble réellement savoureuse. En effet, Julien, Mathieu et Maxime s’apprêtent à nous séduire avec un EP qui devrait pointer le bout de son nez d’ici le printemps.

Cet Ep portera le nom de From Cages With Love. Format enregistré à bord du péniche. Déjà mis en avant par le titre “Late June”, il s’expose maintenant avec “Love & Faith”, parfait relief de l’ADN musical de Telegraph et largement porteur d’espoir en des lendemains meilleurs, les lendemains qui laissent entrevoir la réalisation de nos rêves les plus fous.

Après l’EP Simple Drive en février 2020, Telegraph devrait facilement nous combler de bonheur avec From Cages With Love. Encore un peu de patience, l’impact est imminent !

Découvrez “Love & Faith” de Telegraph :