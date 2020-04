Terrenoire nous fait chavirer de plaisir avec ”Baise-Moi”

Terrenoire est de retour avec ”Baise-moi”, un nouveau titre à la fois saisissant et étonnant. C’est à découvrir sur aficia.

Terrenoire c’est l’union de deux frères, Raphaël et Théo. C’est en 2018 que nous les avons vu exposer leur musique avec des titres qui ont fait naître leur premier EP Terrenoire. Une immersion dans un univers où s’emmêlent des chansons planantes à l’écriture poétique.

Après un an d’absence, les deux frères s’expriment sur un nouveau sujet et l’exploitent en chanson, de manière frontale. Une approche complexe, qui peut parfois effrayer mais qui passionne une fois que le projet est compris. En 2020, Terrenoire est de retour, plus inspiré que jamais et prêt à dévoiler son premier album à la fin de l’été. Aujourd’hui c’est avec ”Baise-Moi” qu’il ouvre le bal…

”Et ta bouche est faite pour être embrassée”

”Baise-moi” résulte d’une franchise sans demi-mesure. Des paroles dites comme dans la vraie vie, un désir inéluctable que Terrenoire exprime avec une plume remarquable qui saisit les tripes et nous plonge dans sa poésie si singulière. Une chanson où l’atmosphère grandie au fur et à mesure, mais qui ralenti avec le refrain. Ce qui donne de la légèreté et encore plus de sensualité au titre.

Dans le lyrics video réalisé par Vincent Devay, les paroles se retrouvent illustrées par le jeu de l’animation. Nous voyons ces corps se rapprocher, doucement, provoquant un fort désir chez chacun des deux êtres.

Découvrez ”Baise-moi” de Terrenoire :