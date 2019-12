Tessa B. habille “Dans ma tête et chante Noël…

Tessa B. continue de faire vivre son titre “Dans ma tête” et nous offre même un peu d’esprit de Noël. C’est à découvrir sur aficia.

Vous avez déjà eu l’occasion d’entendre Tessa B. En effet, on retrouve la jeune artiste sur des production de Ofenbach, Jabberwocky ou encore Arigato Massaï. Souvenez vous des titres “Going Back To My Roots”, “Don’t Let Go” ou encore “Blade Down”…

Mais voilà, la jeune artiste, auteure, compositrice et interprète, tente maintenant de conquérir les charts avec son propre univers. Elle a déjà eu l’occasion de le faire en juillet 2018 avec “Jamais”, première pierre d’un édifice musical qui commence à prendre forme.

Tessa B. chante Noël…

Dernièrement, Tessa B. était de retour avec le titre “Dans ma tête”. Un titre sur lequel elle collabore à nouveau avec Benny Adam et sur lequel elle se livre sur ses doutes avec une voix envoûtante et un rythme qui nous a largement conquis. Aujourd’hui, Tessa B. en propose une nouvelle mise en avant avec une vidéo lyrique… C’est bien, mais nous aurions largement préféré un habillage avec un véritable clip digne de ce nom.

Découvrez “Dans ma tête” de Tessa B. :

Qu’importe… Cela nous laisse le temps de savourer l’univers de Tessa B. avant de suivre la suite de ses aventures en 2020. Et comme un petit cadeau pour les fêtes de fin d’année, Tessa B. nous livre également un peu d’esprit de Noël avec sa version très personnelle de “Douce Nuit”.

On laisse tomber les versions mielleuses des chants de Noël, Tessa B. donne sa version très moderne et urbaine de la nuit de Noël. De quoi pimenter votre réveillon en mangeant la dinde de belle-maman et en ouvrant le cadeaux que vous allez revendre le lendemain sur Le Bon Coin 😉

Découvrez “Douce Nuit” de Tessa B. :