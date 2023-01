The Doug : “Génération” extrait de son premier EP

L’artiste The Doug est de retour, et ce, avec un nouveau titre clippé dénommé “Génération”. Premier extrait d’un EP à paraître fin février, le rendu donne envie d’entendre la suite !

The Doug, souvenez-vous, on vous en avez parlé lors d’une interview découverte en mai dernier. Une voix ensorcelante, des textes à la plume osée abordant l’intime sous toutes ses coutures.

Eh bien, cela n’a pas trop changé ! L’artiste est en effet de retour en images avec un premier extrait de son futur EP intitulé Mauvais Joueur, qui sera disponible le 24 février 2023. On y retrouve une plume délicate, une voix raillée merveilleusement sous contrôle et un clip épuré soulignant avec justesse son propos, imaginé par @virgilereboul (réalisateur et photographe).

The Doug où le mal du siècle, “Génération” maudite

Pour ce qui est du propos d’ailleurs, l’artiste met en mots et notes les infinis paradoxes que peuvent être ceux d’une âme grandissante ou, en d’autres termes, celle d’un enfant devenant adulte. Dans cette “Génération”, The Doug s’identifie. Entre les mises en garde, les tâches nombreuses, et, en plus de tout cela, la conscience de ce qui ne va pas, la chanson narre le récit d’un enfant ayant grandit trop vite à qui on demanderait soudainement d’être conforme et naturel.



Le rendu est touchant, précis, et ne manque pas de provoquer quelques lancinantes danse de nuque. The Doug confirme sa direction artistique. Mais ici, plus que l’effet du simple journal intime (que nous avions eu l’habitude de retrouver jusqu’ici), il propose à l’auditeur une main tendue, une forme de « tu n’est pas seul », « chantons ce ressenti ensemble ». Cet effet est réalisé avec justesse et nous donne envie d’enchaîner sur la suite de sa playlist.

Qu’une chose à en retenir, vivement le 24 février !

Découvrez “Génération” le dernier clip de The Doug :