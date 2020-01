The Score expose son énergie sur “Run Like A Rebel”

Une fois n’est pas coutume, The Score fait sensation lorsqu’il s’agit de performer son morceau “Run Like A Rebel”. À découvrir sur aficia !

C’est à chaque fois le même régal pour nos oreilles ! Le groupe The Score fait partie de ces légendes du pop-rock indie à qui nous collerions avec la même étiquette que Twenty One Pilots ou Imagine Dragons. Leur énergie est démentielle, les instruments sont efficaces, la voix est puissante.

Vous l’aurez compris, nous étions absolument fans de leur dernier EP Unstoppable paru l’année dernière, notamment porté par le titre “Under the Pressure”. On est désormais fans de “Run Like A Rebel”, et encore plus en live ! The Score a cette faculté de ramener ses titres studio pour nous garantir le frisson en live !

Découvrez le live de “Run Like A Rebel” de The Score :