The Supermen Lovers révèle le clip amusant de “Call My Name”

The Supermen Lovers a dévoilé le tout nouveau clip de “Call My Name” le 14 juin dernier. Une vidéo plutôt décalée, tournée au sein d’un supermarché ! aficia a visionné ce clip pour vous.

Guillaume Atlan, plus connu sous le pseudonyme The Supermen Lovers, a révélé son single “Call My Name” en collaboration avec l’artiste Georges Sound. Le compositeur et producteur français de musique électronique propulsé avec le titre “Starlight” continu à offrir ses bonnes ondes et son énergie. Cette chanson sera d’ailleurs la plus diffusée dans le monde en 2001 et 2002 ! Depuis, The Supermen Lovers connaît toujours du succès et a dévoilé le 27 mai 2022 son quatrième album. C’est sur ce dernier que figure le titre “Call My Name” adapté en clip !

Un clip surprenant et drôle

La vidéo a été produite par ABSOLT et dirigée par Jean-Baptiste Gagnère. Dès le début de la vidéo, on se trouve au milieu d’un supermarché, lieu commun et sans signification particulière pour beaucoup. Dans un premier temps, un homme de ménage déambule dans les rayons. Par la suite, on découvre un homme banal poussant son cadis. Cependant, cette personne est plutôt extravagante et très détendue !

L’homme au cadis va donc rencontrer tous un tas de gens au fil de ses courses. Tout va débuter lorsqu’il rencontre la poissonnière et se met à danser avec elle. Au fur et à mesure du clip, on s’aperçoit qu’un bodybuilder fait le repassage, un homme fait du vélo pendant qu’une femme l’encourage et qu’une grand-mère est allongée sur un fauteuil… Des activités plutôt déroutantes que l’on ne voit normalement pas dans un supermarché. De ce fait, le clip raconte l’histoire de cet homme banal au cadis qui, par son extravagance et son lâcher-prise va transformer ce magasin et ses clients en un vrai lieu de folie collective…

Découvrez le clip de “Call My Name” par The Supermen Lovers :