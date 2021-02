Pour la cinquante-cinquième édition du Super Bowl qui se déroulait à Tampa en Floride, dans la nuit du 7 au 8 février, c’est The Weeknd qui a assuré le mythique show de la mi-temps. Le chanteur canadien avait d’ailleurs promis une performance cinématographique, c’est chose faite ! C’est à découvrir sur aficia…

Après Justin Timberlake, Maroon 5 en 2019 ou encore Shakira et Jennifer Lopez, c’est cette fois au tour de The Weeknd d’enflammer la mi-temps de cet évènement qu’est le Super Bowl qui, rappelons-le, réunit plus de 100 millions de téléspectateurs chaque année. Évidemment, les conditions étaient particulières pour cette nouvelle édition en raison de la crise sanitaire mondiale. Néanmoins, 22.000 personnes dont un peu plus de 7.000 soignants ont pu assister à la flamboyante prestation de l’artiste, en direct du Raymond James Stadium.

14 minutes de show…

Il est un peu moins de 2h30 (heure française) quand The Weeknd apparait dans un décor rappelant l’univers des clips de “Heartless” et “Blinding Lights”. Le refrain de “Call Out My Name” se fait brièvement entendre juste avant l’arrivée du chanteur sur scène depuis un couloir éblouissant. Adulé par la foule, le showman entame sa performance avec le mythique “Starboy”. Directement, il enchaine avec “The Hills” et nous emporte sans tarder dans sa folie. La prod d’“After Hours” se mélange ensuite au morceau “Can’t Feel My Face” que le performeur vient interpréter dans son couloir d’entrée et est rejoint par une multitude de danseur en délire.

Il surplombe ensuite le stade et y chante “I Feel It Coming”, c’est d’ailleurs à ce moment que se déclenche une avalanche de feux d’artifice. C’est avec “Save Your Tears”, l’un des singles figurant sur son dernier album, que The Weeknd décide de poursuivre, avant de faire un saut dans le temps. Il choisi en effet de chanter “Earned It” pour lequel il est accompagné de nombreux musiciens, de quoi rendre le moment encore plus majestueux.

Le meilleur pour la fin…

Une armée de danseurs tous identiques vient envahir la pelouse avec une chorégraphie millimétrée sur une musique datant de 2012 : “House of Balloons” avant d’être rejoint par le maître de cérémonie pour enchainer sur LE tube incontournable qu’est “Blinding Lights”. Pour ce dernier titre, c’est littéralement l’explosion : le retour des feux d’artifice, des lumières de partout, jusqu’à sur les danseurs et surtout, une satisfaction qui se lit sur le visage de The Weeknd…

Au final, même si l’artiste n’a pas souhaité de guest pour partager cette scène, il a totalement su illuminer le stade, mener la danse et nous offrir un spectacle visuel abouti afin de nous plonger dans son univers unique… Cela promet une tournée flamboyante !

Découvrez la prestation de The Weeknd au Super Bowl :