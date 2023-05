TheFrenchKris livre le délirant “Plus le même”

Délirant, coloré et spontané, TheFrenchKris dévoile “Plus le même”, un premier single à son image annonciateur d’un EP à venir avant l’été.

De la nouveauté et de la fraîcheur avec un artiste que l’on vient de découvrir : TheFrenchKris. Même si pour certains(es), le profil ne sera pas inconnu (le parisien comptabilise + 100K sur ses réseaux sociaux), c’est avec l’envie de marquer le paysage musical français que TheFrenchKris compte entamer ce nouveau chapitre de sa vie.

La “Fast-Pop” de TheFrenchKris

Avec sa musique indie aux influences pop-anglaise, l’artiste libère en ce mois de mai le premier single d’un projet à venir avant l’été. “Plus le même” signe une nouvelle création, sur un ton léger, il invite au lâcher prise et aux beaux jours. La “Fast-Pop”,comme il aime l’appeler, est le style qui le définit et qu’il a créé. De l’indie-pop, du rock indépendant, le tout accéléré dans un sample de manière exagérée pour affecter intentionnellement le son.

Un projet mûrement réfléchi qui fait sens pour le chanteur et qui promet un avenir à son image : décomplexé, authentique et libre !

Découvrez « Plus le même » de TheFrenchKris :