Thorgan feat Angelicca ça donne “A Dream”

Thorgan vient de sortir un nouveau titre “A Dream” en collaaboration ave l’atiste Angelicca. C’est à découvrir sur aficia.

On vous avait parlé de lui en avril dernier à l’occasion d’une interview découverte. Thorgan n’a pas cessé son activité musicale depuis, bien au contraire…

“Dream” son nouveau titre

En effet, on retrouve l’artiste franco-danois cette semaine à travers un featuring de haute voltige, aux côtés d’Angelicca. Ce nom ne vous dit rien ? Mais si, Angelicca c’est “Shut up and listen” le titre qui a littéralement explosé sur Tiktok et les plateformes de stream (18M de streams). Sulfureux et langoureux, on vous laisse imaginer la fusion avec celui qui a sorti Lose Control… Et elle se nome “A Dream” !

En s’alliant à cette artiste, Thorgan plonge lui aussi dans l’irrévérence lancinante et propose un single voluptueux superbement produit au refrain addictif. On y retrouve des influences hyperpop, rap, pop, le tout, dans une interprétation intimiste dont l’artiste a le secret.



Un rendu qui va rester un bon moment dans nos écouteurs et qui confirme notre intuition, Thorgan et ses créations sont à suivre, en France comme à l’international…

“Ce qui me tient le plus à cœur est d’encore mieux écrire, et de préparer un projet axé cinéma. J’ai envie de mise en scène pour ma musique, j’aimerais apporter une expérience unique au public, créer une histoire sur scène, plus qu’un projet !”

Thorgan pour aficia