Thorgan sublime la chair dans “Why Don’t You”

Thorgan vient de sortir un nouveau single, ardemment dénommé “Why Don’t You”. Avec une recette musicale qu’il maîtrise à merveille, l’artiste nous plonge dans les couloirs d’une soirée sulfureuse…

Thorgan, souvenez-vous, c’est une univers fascinant, qui emmène le RnB dans de nébuleuses contrées, entre musique et cinéma. Le talentueux franco-danois poursuit cette exploration et nous a d’ailleurs récemment livré son dernier titre “Why Don’t You” !

Bodies are losing control…

Prenez les tréfonds du Private Club que nous vous présentions en 2021. Vous tenez l’ambiance du single. Si le trio de rappeurs parisiens est à la surface à siroter des verres, Thorgan nous propulse derrière la porte de la chambre 112, à la découverte d’un couple incandescent et de ses rouges néons.

Vous l’aurez compris, dans ce titre, l’ivresse des corps tapisse les mûrs et rien ne semble pouvoir affaiblir l’aimant qui unit ces deux amants le temps d’un soir.

Loïc Guennoc Loïc Guennoc

Et si l’image est aussi précise, c’est que le son est captivant. En effet, “Why Don’t You” parachève ce qui nous avait attiré dans Tenebris. Thorgan parvient comme peu d’artistes à rendre visible ce qu’il nous propose d’écouter. Le mixage est impeccable, l’interprétation de ce “fck drive me” lancinante, et les distorsions digitales magnifiquement controlées. Pour peindre l’abandon des corps, tout est ici parfaitement contrôlé.



L’influence / envie de dévoiler une fresque cinématographique est encore une fois évidente. Si ce n’est pas encore fait, on vous invite vivement à découvrir ce petit bijou technique et auditif !

Découvrez “Why Don’t You”, le dernier single de Thorgan :

Lucas Laberenne