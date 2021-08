Joli coup pour Tiësto ! Le Néerlandais se réinvente encore et toujours et invite la torride Karol G, la chanteuse de trap latino et de reggaeton colombienne qui cartonne dans le monde entier aux côtés de J.Balvin ou avec son titre “Bacheta” pose sa voix sur “Don’t Be Shy”.

Aussi sexy que loufoque, c’est une belle réalisation aussi bien sonore que visuelle que nous offrent Tiësto et Karol G !