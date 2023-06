Tom Amesano dévoile le clip de son titre poignant “Dimension”

Tom Amesano a révélé le clip de son titre “Dimension”, du même nom que son tout premier EP. Un morceau puissant et singulier mis en scène dans une usine abandonnée. aficia a découvert ce clip pour vous.

Après le tout premier clip de son single “I should stay in bed”, le jeune artiste de 20 ans a offert en mars, son premier EP Dimension. Quelques mois après, Tom Amesano est de retour en dévoilant le clip de son titre poignant “Dimension”, le 11 juin dernier. L’auteur, compositeur et interprète a débuté la musique au lycée et il a, par la suite, décidé d’en faire sa vie. Repéré par le studio Woodlark dans l’Ain, Tom a pu réaliser l’un de ses rêves : enregistrer son tout premier EP. Pour ce dernier, il a écrit et composé ses propres titres, l’arrangement a été accompli par le studio.

Inspiré par des groupes de rock anglais qu’il qualifie d’entraînant, dansant et sexy, le chanteur a su créer son propre univers, pop rock. Ainsi, la musique permet à Tom Amesano de s’exprimer à sa manière. “Je compose tous les jours, c’est la partie de la musique que j’adore”, nous confie-t-il en exclusivité. Dans ce morceau, l’artiste nous propose un rock puissant et touchant. Sa voix singulière, intense et suave vient embellir les notes de guitare, basse et batterie.

Un clip dansant et énergique

“Dimension” a vu naissance lors d’une discussion que l’artiste a eu avec sa cousine, un membre de sa famille dont il est très proche. Lors de cette dernière, l’interprète en a conclu qu’il devrait créer sa propre dimension pour se sentir lui-même. À juste titre, c’est tout le sujet de la chanson. Il détaille : “Je me suis promis et j’ai promis à ma cousine d’en faire un morceau. Il est même devenu le titre de mon tout premier EP”.

Le clip vidéo a été réalisé dans le Sud de la France, dans la Drôme. Cette fois-ci, il prend place dans une usine abandonnée. À ce propos, c’est la cousine de Tom en étude de réalisation et de montage ainsi que son équipe qui a pu concrétiser ce projet. “Nous avons écrit et trouver la trame du clip ensemble. C’est un clip qui me tient particulièrement à cœur”, rajoute-t-il. Un clip à visionner et écouter sans modération !

Découvrez le clip de Tom Amesano “Dimension” :