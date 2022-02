Tommy Cash : le portrait rap de la semaine

Artiste conceptuel, la rédaction vous emmène cette semaine à la découverte du rappeur estonien Tommy Cash. Un drôle de vent frais, venu de l’Est.

Connu pour avoir choqué nombre de personnes avec ses clips osés, le rappeur estonien Tommy Cash est un véritable ovni sur la scène rap internationale. Inspiré par Kanye West ou encore Eminem, c’est en 2015 que TOMM¥ €A$H commence à se faire un nom, notamment en Russie. Mais son implosion, c’est au titre Winaloto qu’il la doit. Le morceau cumule aujourd’hui plus de 7M de vues sur Youtube. Il sera d’ailleurs repris par l’artiste dans un show Colors à l’interprétation encore qualifiée par beaucoup, comme la plus étrange de la chaîne…

Côté France, c’est l’artiste Lorenzo qui lui accorde un sacré coup de projo, en l’invitant sur son album Sex in the City sur le titre “Impec” en co-featuring avec Vladimir Cauchemar. L’Europe découvre alors un style profondément provocateur, un rap esthétique et contemporain.

Corps qui “des notes”

Sexe, drogue, corps en marge, Tommy ne lésine pas sur les moyens accordés à son image. Sur sa chaîne youtube, on retrouve 14 clips, pas un seul en-dessous du million, pas un seul qui n’ose pousser un style à son paroxysme. Mise en avant de ce qui dérange, malaises fièrement donnés, et imagerie volontairement cinématographique, le Cash se joue des codes pour illustrer sa musique. L’artiste ose aborder l’inabordable, et vient avec malice provoquer l’œil et l’oreille de son public.

Musicalement, c’est un style aux écho de l’est, mais aussi un rap très américain voir même techno, qui nous est donné d’entendre. Les slaloms entre styles ne sont pas rares, les sonorités sont aussi extravagantes que leur créateur. Tommy Cash ne se répète pas et se réinvente constamment. Vrai que son univers ne conviendra pas à tout le monde, mais une fois dedans, il est difficile d’en sortir. Sa moustache finement taillée une fois gravée dans votre esprit, ne manquera pas de vous faire fredonner des airs d’hullunud räpp…

