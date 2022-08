Le Touquet Music Beach Festival : avec Kungs, Parcels, Justice…

Le Touquet Music Beach Festival est de retour les 26 et 27 août pour une cinquième édition. Au programme : Kungs, Parcels, Martin Solveig et bien d’autres. aficia y sera et vous fera vivre l’événement via Instagram !

C’est bientôt la fin de l’été et des longues soirées qui vont avec… Pour appréhender au mieux ce qui s’apparente à la rentrée & co, le Touquet Music Beach Festival détient la recette parfaite ! De la musique éléctro en featuring avec le sunset éclatant au coeur de la baie de Canche, et ce, pendant deux soirées, tout simplement ! Et pour vivre cela, il faudra être au Touquet (62) en fin de semaine (vendredi 26 et samedi 27 août).

Une cinquième édition qui s’annonce déjà grandiose !

Dès la première édition en 2017, les organisateurs du Touquet Music Beach Festival proposent un événement fort et marquant, attirant 10 000 festivaliers. Les éditions suivantes confirment le succès de l’événement puisqu’en 2018, ce sont 12 000 personnes qui se rendent au Touquet pour ce week-end festif. En 2019, ce sont 3 000 de plus, avant de franchir les 19 000 festivaliers en 2021 pour l’édition retour post-pandémie.

Mais pas question de s’arrêter là. Pour cette cinquième édition, un changement majeur est notable : les festivités se dérouleront dans un tout nouveau lieu, L’Orangerie de la Baie. Un choix motivé par la capacité d’accueil nettement supérieure. Effectivement, le festival pourra cette année accueillir jusqu’à 20 000 personnes par jour.

Une programmation explosive !

Afin d’attirer autant de festivaliers qu’il est possible d’en recevoir, c’est sur une affiche détonante que mise l’organisation. Si les noms de Kavinsky, Justice, Marc Rebillet mais aussi de Peggy Fou, DJ coréenne, apparaissent pour la première fois sur une affiche du Touquet Music Beach, on retrouvera certains artistes qui ont pu enflammer la scène il y a quelques années. On pense notamment au groupe Parcels (qui figure d’ailleurs comme le coup de cœur de la rédac’), The Avener, Martin Solveig mais aussi L’Impératrice, sans oublier Kungs, que l’on pourrait qualifier d’habitué. Samedi 27 août, il performera ici pour la troisième fois !

Un festival engagé

Comme de plus en plus de festival, le Touquet Music Beach est vigilant quant aux questions environnementales. Nous lisons d’ailleurs dans le dossier de presse que l’événement est “le seul festival des Hauts-de-France 100% recyclable et compostable” ! Une raison de plus de venir fêter la fin de la saison estivale…

→ Pour cela, tu peux te procurer ton ticket juste ici. Attention, à quelques jours du festival, très peu de places sont encore disponibles…