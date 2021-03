Trinix dégaine “Gunshot”

Trinix assure la promotion de son futur album avec “Gunshot”. Une nouvelle production en écoute sur aficia.

Josh Chergui et Loïs Serre continuent d’assurer la promotion de Altitude, le nouvel album du tandem qui doit arriver dans les bacs le 16 avril prochain.

Riche de 13 pistes, l’opus est déjà mis en avant par les titres “Easier”, “Shimmy” et “Waffle”. Place donc, maintenant, au titre “Gunshot” qui devrait réjouir les nostalgiques des années 80’.

En effet, “Gunshot” s’offre la mélodie d’une des hit du groupe Émilie et Images ! C’est efficace, comme toujours avec Trinix, et c’est une démonstration supplémentaire du talent des garçon et de la capacité de toujours se réinventer.

D’ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur Trinix, on vous donne rendez-vous le 31 mars prochain. Le duo sera présent en direct dans notre émission At Home. Un live diffusé sur aficia mais également Facebook et YouTube.

Découvrez “Gunshot”, le nouveau single de Trinix :