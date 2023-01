Lox nous présente son nouveau clip “Trust Issues”, un clip engagé, coloré, une musique électrique, et des paroles percutantes, c’est à découvrir sur aficia !

Lox, de son prénom Lola, est une jeune femme de 27 ans, née à Paris. Depuis 2020, deux singles ont fait surface, “Même après la pluie” puis “Dernier show”. Un univers où se mélangent la pop française, le funk et le disco, le tout sous un son rock, dont elle reprend quelques codes à sa façon. Avec un visuel coloré, dont le jaune sera la couleur dominante.

Lox au combat

Ce clip, dévoile d’entrée de jeu, un des combats de la jeune femme : le féminisme. Un clip où la domination masculine n’existe plus et même au-delà, c’est le féminin qui domine. Un échange des rôles travaillé, où l’image est volontairement poussée à l’extrême, voire caricaturé, tout en laissant apparaître un message tranchant. La jeune femme n’hésite pas à malmener l’homme qui représente la gente masculine dans ce clip. Épilation et port d’un corset sont également de la partie, une parfaite illustration de ce qu’une femme accepte de subir pour répondre à certains critères de beautés féminins.

C’est ainsi que Lox veut mener le combat, dans ce clip, elle monte d’ailleurs sur le ring. C’est avec les gants de boxe aux mains, qu’elle est prête à mettre KO, les inégalités entre les sexes.

Un clip où l’humour est également présent, une dérision, avec une pointe de provocation pour permettre de faire passer un message, malheureusement encore (trop) d’actualité aujourd’hui.

Un EP se prépare pour juin 2023, afin de découvrir un peu plus l’univers de Lox.

Découvrez “Trust Issues” le nouveau clip de Lox :