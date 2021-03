Tsew The Kid a des envies d’”Ailleurs” avec son nouveau clip

Nouveau clip pour Tsew The Kid avant la venue de son album. Il mise sur “Ailleurs” et c’est à voir sur aficia.

L’impact est imminent pour Tsew The Kid. En effet, après avoir offert au public sa mixtape Diavolana, le jeune artiste s’apprête à nous offrir son premier album Ayna. Ce format sera disponible dans les bacs le 26 mars…

Sur cet album riche de 18 pistes, le public aura l’occasion d’entendre “Maladroit”, titre qu’il partage avec Lefa, mais également le très bon “Plus d’amour à te donner”. Autre titre qui sera sur la tracklist : “Ailleurs”, son nouveau single.

Une fois de plus Tsew The Kid fait dans l’efficacité avec un titre accrocheur et une mise en images plus que séduisante. On retrouve à la composition de ce titre Dany Synthé et le clip affiche déjà plus de 220.000 vues. Preuve du succès grandissant de Tsew The Kid !

Découvrez “Ailleurs”, le nouveau clip de Tsew The Kid :

Découvrez Ayna, le premier album de Tsew The Kid :