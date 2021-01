Valerie June nous séduit avec “Call Me A Fool”

Valerie June confirme son nouvel album avec le titre “Call Me A Fool” et c’est en écoute sur aficia.

C’est officiel, Valerie June sera de retour dans les bacs cette année… L’artiste originaire du Tennessee aura ainsi l’occasion de faire résonner à nouveau sa voix après nous avoir conquis avec l’album The Order Of Time en 2017.

Le rendez-vous est pris pour le 12 mars prochain, c’est à cette date là que Valerie June libérera The Moon and Starts: Prescription For Dreamers.

Pour nous confirmer cette bonne nouvelle, Valerie June nous offre le premier single de cet opus : “Call Me A Fool”. On y retrouve cette voix chaude et envoûtante qui baigne dans la soul, le tout étant porté par le clip très élégant signé Sam Cannon.

On retrouve aux crédits de ce titre Jack Splash (Kendrick Lamar, Alicia Keys…) qui co-signe la production avec Valerie June. Une production alléchante qui donne qu’une seule envie : découvrir rapidement les 14 pistes qui composent The Moon and Starts: Prescription For Dreamers !

Découvrez “Call Me A Fool”, le nouveau clip de Valerie June :