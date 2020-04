Vianney prépare son retour peu avant le déconfinement. Un troisième album semble être en route. Retour sur le brillant début de carrière de Vianney !

C’est LA bonne nouvelle de la semaine ! Après un moment de retrait médiatique et après avoir accompagné Erza Muqoli sur son premier disque, Vianney s’apprête à faire son retour avec un nouveau single, annonciateur d’un nouvel album.

C’est via les réseaux sociaux et avec une dose d’humour que que l’interprète de “Je m’en vais” a révélé l’information. Il faudra encore s’armer de patience puisque la chanson arrivera seulement le 7 mai prochain. En attendant, petit retour sur le début de carrière (impressionnante) de Vianney.

Ce sont les réseaux que j’avais quittés, pas vous ____

Pour plus de temps à écrire, à écouter, me nourrir.



Dans ce printemps si étrange, j’espère que vous tenez tous bon

& suis tellement heureux qu’on se retrouve 💙♥️💚 pic.twitter.com/B44gEydz6z — Vianney (@VianneyMusique) April 23, 2020

Nous sommes en 2014 lorsque nous avons l’occasion d’entendre “Je te déteste”. Un certain Vianney, que l’on ne connaît pas encore aussi bien qu’aujourd’hui se cache derrière ce titre. Un jeune homme de 24 ans, visiblement bien dans ses baskets, avec un look d’étudiant beaucoup trop sage, une mèche un peu rebelle et un univers musical qui nous fait tomber sous le charme de l’interprète.

Vianney aura mis du temps à se faire une place avec ce titre, laissant le morceau “Pas là” connaître son premier succès. Son premier album Idées blanches sort dans les bacs fin 2014 et n’est récompensé par un Double Disque de Platine (200.000 équivalents ventes) que trois ans plus tard ! Même constat pour son duo avec Joyce Jonathan sur “Les filles d’aujourd’hui”, certifié Single Platine pour l’équivalent de 30 millions de streams qu’en mars dernier alors qu’il est sorti en février 2016 !





Des chiffres qui donnent le tournis

Tout doucement, Vianney se fait une place dans le cœur des français et réussit petit à petit à imposer ses titres. “Dumbo” est certifié Single d’Or (15 millions équivalents streams), “Moi aimer toi” certifié Single Platine et surtout “Je m’en vais”, qui reste à ce jour son plus gros succès en tant qu’auteur-compositeur-interprète, certifié Single de Diamant (50 millions équivalents streams). Tous sont sortis en 2016.







2018 est encore une très belle année pour Vianney qui, non seulement décroche son premier Album de Diamant avec son opus éponyme (équivalent de 500.000 ventes) sorti un an auparavant. Il y aura également la surprenante collaboration avec Gims sur “La même”. Le titre devient l’un des tubes de l’année, alors certifié Single de Diamant.





Vianney devient un chanteur populaire et universel, un touche à tout et qui collabore dans la foulée avec Boulevard des airs sur “Allez reste” (certifié Single d’Or). Enfin, rêve ultime pour cet artiste devenu un vrai showman, sortir dans les bacs le DVD de sa dernière tournée “Le concert”. Là encore, le public répond présent puisqu’il est certifié DVD Musical d’Or pour ses 7.500 ventes.





Six ans après avoir démarré sa carrière, nous avons hâte de connaître la direction musicale dans laquelle Vianney se dirige. Rendez-vous le 7 mai prochain…