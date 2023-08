Vianney et Zazie cosignent le pêchu “Comment on fait”

Vianney continue de dérouler sa série de duos en invitant Zazie à partager “Comment on fait”, un titre enivrant et frais en écoute sur aficia !

Alors qu’il avait annoncé le besoin de se retirer un temps de la scène médiatique après le grand succès de son troisième opus N’attendons pas paru dans les bacs en 2020 et une tournée jouée à guichet fermé, Vianney réserve tout de même de belles surprises à son public. En effet, il continue de dévoiler des chansons, sans forcément annoncer d’album dans l’immédiat, bien qu’un projet de duos pourrait être sur les rails. En 2022, il avait ainsi su créer l’événement en chantant aux côtés d’Ed Sheeran sur la touchante ballade “Call on me”. S’en suivait alors le léger “Keep it simple” avec l’espiègle Mika.

En fin d’année dernière, Zazie publiait AILE-P, un onzième opus studio manifeste et engagé qui donnait suite à une première salve de chansons contenue sur un EP sobrement baptisé L’EP et emmené par le single “Let It Shine”. Désireuse de jouer avec les formats de l’industrie musicale, l’artiste à la plume ciselée n’en a pas fini puisqu’elle dévoilera son album dans une version finalisée à l’automne. Il y a ainsi fort à parier que la tracklist soit augmentée du single “Comment on fait”, fruit d’une collaboration détonante aux côtés de Vianney.

Un hymne à la positivité et à l’improvisation

Actuellement en tournée pour son AIR Tour, Zazie frappe fort en unissant ses talents d’auteure et de compositrice à ceux de Vianney. Ensemble, les deux acolytes qui ont partagé le banc de coachs dans la 12e saison du télé-crochet The Voice proposent avec “Comment on fait” un titre fédérateur, tant dans le choix des mots que dans la production globale. Résolument pop, le titre profite d’une rythmique qui rentre aisément dans les esprits.

Zazie et Vianney harmonisent leurs voix pour concocter une ode empreinte de positivité et de légèreté. C’est dans un monde quelque peu ébranlé que les deux artistes tentent de déjouer les tourments pour éléver des instantanés joyeux. Il se construit ainsi un dialogue attendrissant entre Zazie et Vianney qui, malgré la tempête, continuent de célébrer la vie : “Danser dans ce drame / Le prendre à la légère / Comment tu fais toi / De ce vague à l’âme / J’aimerais m’en défaire / Comment tu fais ?”.

Visionnez “Comment on fait”, le nouveau clip de Zazie et Vianney :