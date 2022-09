Vincent Delerm chante la vie d’artiste avec “L’attrape-cœurs”

Après 20 ans de carrière, Vincent Delerm s’apprête à dévoiler un livre disque truffé de surprises dont l’inédit “L’attrape-cœurs” à découvrir sur aficia !

L’inimitable Vincent Delerm est de retour, et en grande pompe, afin de célébrer comme il se doit deux décennies de création artistique. Reconnu pour sa créativité et aisément reconnaissable par un sens de la musicalité dépouillé et sans fioritures, l’artiste est parvenu à mener sa carrière avec une liberté remarquable. Et c’est afin de mettre à l’honneur cette carrière ponctuée de sept opus studio que le chanteur lèvera le voile sur son nouveau projet le 28 octobre prochain.

Il n’est pas question d’un best-of, ni même d’une compilation. Pour l’occasion, Vincent Delerm présentera donc Comme une histoire / Sans paroles, un livre disque de 140 pages composé d’un double album d’une grande originalité. La première galette retracera chronologiquement les années de carrière de l’artiste à travers des documents d’archives, des photographies, des souvenirs, des versions alternatives de chansons mais aussi huit pistes inédites. La seconde, quant à elle, est une réinterprétation au piano, et sans voix, de vingt chansons du répertoire de l’artiste.

Vincent Delerm en tournée !

La célébration des 20 ans de carrière se prolongera également sur scène à l’occasion d’une tournée organisée à l’automne. Pour ces retrouvailles scéniques, Vincent Delerm investira notamment les incontournables Folies Bergères le 13 décembre pour un concert intimiste qui affiche d’ores et déjà complet. Mais avant de retrouver le public sur scène et de présenter son livre disque, l’artiste dévoile le titre inédit “L’attrape-cœurs”.

“C’était quoi ce plan / Rêve adolescent / Le piano, la scène” scande l’interprète de “Vie Varda” sur cette intense ballade autobiographique remémorant les joies de la scène et les cœurs vibrants du public. L’émotion de la chanson est exacerbée par les images sublimant les mots et principalement par les images d’archives rajoutées à la déambulation nocturne du chanteur. Comme une mise à nu sur des instantanés de vie personnels.

Visionnez “L’attrape-cœurs”, le nouveau clip de Vincent Delerm :