Vladimir Cauchemar nous envoûte avec “Snow Is Falling”

Après une année 2022 ponctuée par la sortie de nombreux singles, Vladimir Cauchemar surprend sur “Snow Is Falling” en écoute sur aficia !

Chaque morceau dévoilé par le producteur et compositeur Vladimir Cauchemar parvient à créer la surprise. Et cela, depuis la sortie de son tout premier single intitulé “Aulos” en 2017. Cultivant le mystère en étant dissimulé derrière un masque d’une tête de mort, l’artiste français est inclassable ! Initialement plutôt ancré sur la scène musicale urbaine, le disc-jockey joue la carte de l’éclectisme et ne se refuse aucune exploration musicale.

Mais ce qui fait l’unanimité auprès du public, c’est cette quête permanente de l’excellence à travers la réalisation de titres modernes et léchés. Un savoir-faire largement plébiscité par ses pairs puisque Vladimir Cauchemar a eu l’opportunité de produire les chansons de grands noms à l’instar de Lomepal, Orelsan, Georgio, Clara Luciani, Eddy de Pretto ou encore Chilla.

Une collaboration détonante

Alors qu’il nous avait laissé avec le magistral “Anthropology” en fin d’année dernière, un titre instrumental réorchestrant à merveille l’un des plus grands classiques de Jean-Sébastien Bach, Vladimir Cauchemar n’avait pas encore levé le voile sur un titre inédit en 2023. Et c’est désormais chose faite avec “Snow Is Falling” proposé en collaboration avec la chanteuse Clare Maguire qui avait fait sensation sur la ballade “Elizabeth Taylor” en 2017.

Si le joli timbre suave de Clare Maguire est à peine reconnaissable sur “Snow Is Falling”, il a été judicieusement travaillé pour coller à l’atmosphère de la piste. Cette fois-ci, Vladimir Cauchemar laisse ses célèbres flûtes de côté pour livrer un morceau puissant à l’esthétique trap et électro qui ne manquera pas de réchauffer ces derniers jours d’hiver. Nous ne pourrons ainsi que vous recommander de (re)découvrir l’artiste sur scène !

Écoutez “Snow Is Falling”, le nouveau single de Vladimir Cauchemar :