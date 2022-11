Walter Astral : voyage onirique avec le clip “La Terre”

Walter Astral revient avec un nouveau single “La Terre”. L’occasion de nous proposer un clip fantasmagorique et sublime.

Composé de Tristan Thomas et de Tino Gelli, le duo cosmique Walter Astral a sorti le mois dernier son tout premier EP Hyperdruide à mi-chemin entre pop psychédélique et techno. Des chansons planantes à consommer sur la piste de danse ou au fin fond du Berry, endroit où nos druides ont enfanté leurs toutes premières chansons. Les titres de ce disque célèbrent les quatre éléments naturels, à savoir l’eau, le feu, l’air et la terre. Et c’est justement la terre qu’ils ont choisi de mettre à l’honneur, pour nous concocter un nouveau clip. “La thématique de la mort n’est pas la plus joyeuse, mais on trouvait ce titre assez catchy et communicatif” précise le tandem.

Walter Astral – © Valentin Becouze

Walter Astral voyage dans l’autre monde

Habitués aux images animées, ils ont confié la réalisation de ce vidéo clip à Valentin Becouze (qui avait mis en boîte le super “Mélancolie Lolita” de Pauline Chagne). Mais les deux garçons y ont mis la main à la patte : “On l’a écrit tous les deux ce clip, on voulait que ce soit un mouvement incessant qui nous fasse nous balader.” Il y avait pas mal de plans séquence et on avait pas le droit à l’erreur » expliquent-ils. Le résultat leur ressemble particulièrement bien. Ce sont des images mystiques et poétiques qui défilent sous nos yeux pendant près de cinq minutes. “On avait envie que ce soit un voyage dans l’autre monde, celui des esprits. Aussi, c’est un grand mix de toutes les croyances de ce qui se passe après la mort”.

Découvrez le clip “La Terre ” des Walter Astral :

A noter que les Walter Astral seront en concert à la Maroquinerie le 8 février 2023. Aussi, vous pouvez les retrouver le 19 novembre à Amiens et le 25 novembre à Strasbourg.