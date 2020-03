Wankelmut nous donne une dose de soleil avec “Give And Take”

Wankelmut fait son grand retour avec “Give And Take” et c’est à découvrir sur aficia.

Le DJ berlinois est de retour pour notre plus grand plaisir, annonçant un printemps radieux pour nos oreilles ! Pour ceux qui ne se souvient pas de Wankelmut, il est souvent associé à deux titres… Le premier est son remix de “One Day” d’Asaf Avidan (2011). C’est d’ailleurs son plus gros tube à aujourd’hui. Mais la chanson est davantage assimilée à Asaf Avidan plutôt qu’à Wankelmut. Un deuxième tube figure dans sa discographie, le remix de “My Head Is a Jungle” d’Emma Louise (2013).

Mais Wankelmut ne va pas se contenter de si peu. Il revient avec “Give and Take”, sa nouvelle capsule électro-pop, taillée pour la saison printanière. Dessus, figure l’artiste Suédoise SVEA. Un titre qui change de ce que l’artiste allemand a toujours proposé. Dans le fond, ce n’est pas novateur, mais on se laisse facilement embarquer…

Découvrez “Give And Take” , le nouveau single de Wankelmut :