Le Watts Summer Festival est retour en septembre à Marseille avec la crème de la crème niveau programmation… aficia vous en dit plus !

Nous étions là lors de la première édition qui s’était déroulée au Stade Vélodrome en… 2015 ! On se souvient encore des shows lumineux et dantesques de Felix Jaehn, de Robin Schulz ou encore de Lost Frequencies.

Six ans plus tard et après une édition passée à l’as (crise sanitaire oblige), l’équipe du (désormais) Watts Summer Festival a dû revoir ses plans. Il proposera une cinquième édition les 10 et 11 septembre prochain sur l’Esplanade du J4, à côté du Mucem à Marseille, avec vue sur la mer.. évidemment !

Djibril Cissé x FEDER en B2B ?

Au programme de cette édition, la crème de la crème côté programmation musicale, avec les meilleurs DJs francophones et internationaux du moment. Kungs reviendra fouler la scène, lui qui avait déjà retourné les lieux en 2017, mais aussi Florian Picasso, les néerlandais Bassjackers. Et ce n’est pas tout, la prog s’allonge de jour en jour. On apprend que Bellaire viendra faire un petit coucou, tout comme les Ofenbach qui refont leur retour également. Sans oublier Møme et… Don Diablo !

Djibril Cissé fait partie des belles surprises de cette édition. Il se pourrait même qu’on le retrouve aux côtés de FEDER (également programmé) pour un B2B exceptionnel comme nous nous l’annoncions il y a quelques jours… Bref, tout ça réparti sur deux jours, c’est déjà pas mal non ? On nous souffle pourtant dans l’oreille que la suite arrive…

Billetterie…

Vous pouvez déjà faire la réservation de vos accès sur le site officiel du Watts Summer Festival. Et vous allez voir, il y en a réellement pour tous les goûts !

Le Pass 2 Jours se décline en 4 versions. Le Pass Dance Floor, le Pass Premium qui vous donne accès à un bar privilégié ainsi qu’un cadeau, le Pass Clubber qui vous donne accès à un salon privilégié, 2 consommations offertes, l’accès à la scène Clubber et un cadeau ‘Clubber’. Le must reste le Pass VIP : accueil VIP au Watts Summer Festival, des espaces et des accès dédiés, 1 cadeau ‘VIP’, 25 boissons offertes par jour et, cerise sur le gâteau, l’accès aux backstages !









La recette reste la même pour les Pass à la journée. Il faut compter entre 42€ et 450€ l’accès en fonction du Pass que vous mettez dans votre panier. Mais la promesse du Watts Summer Festival est bien là : vous faire passer un week-end absolument inoubliable !

– ACCES A LA BILLETTERIE –