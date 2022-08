WILLOW dégaine “ it’s my fault”, son nouvel single!

WILLOW opère un retour très attendu et propose le brûlant “<maybe> it’s my fault”. Son nouveau titre est à découvrir sur aficia.

WILLOW, la fille de Will Smith, propose depuis quelques années des sons revigorants, à la vitalité folle. Après des morceaux hip-hop à son adolescence, l’artiste propose depuis plusieurs années des titres lorgnant vers le rock. Et on parle du rock sous toutes ses formes, de l’acoustique au métal. Elle possède une identité artistique très forte, aussi bien au niveau du son que du style vestimentaire.

WILLOW a cartonné l’an dernier avec son projet The Anxiety (duo avec Tyler Cole), album éponyme portant sorti en 2020. Le formidable morceau “Meet Me At Our Spot” était présent une bonne partie de l’année 2021 dans les classements Spotify. Il cumule aujourd’hui plus de 400 millions d’écoutes sur Spotify. “Wait A Minute!”, son premier tube issu de son premier album ARDIPITHECUS (2015) a aussi eu un regain d’intérêt cette année. Il cumule aujourd’hui plus de 700 millions d’écoutes sur la plateforme suédoise.

Un retour explosif

Forte de cette notoriété tardive mais amplement mérité, WILLOW a depuis collaboré avec la scène montante punk-rock très en vogue en ce moment, de Machine Gun Kelly à YUNGBLUD en passant par le batteur Travis Barker. Mais il était tant de proposer de la musique inédite issue de son propre répertoire. Et c’est chose faite avec le nouveau venu “<maybe> it’s my fault”. Le morceau est une véritable dynamite.

Très explosif, il frôle le métal sur le refrain énervé et d’une puissance qui dépasse l’entendement. Les guitares électriques sont le cœur du morceau et viennent percuter violemment nos tympans. Vocalement, un effet est utilisé sur les refrains et donne de la portée à la voix de WILLOW qui fait penser à la chanteuse Marina. Le final du morceau nous assomme, tant celui-ci est efficace. La chanteuse entre dans la cour des grands avec un morceau en rupture, beaucoup plus adulte et assumé.

Découvrez “<maybe> it’s my fault” de WILLOW :

Pour le moment, pas d’informations quant à un nouvel album.