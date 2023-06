Clip “Coming Home” : Woody est ravie de retrouver les siens

La jeune Woody est de retour avec “Coming Home”, un nouveau single au mood nostalgique. C’est à découvrir avec aficia.

Si nous ne connaissez pas encore Woody, on vous conseille d’aller jeter une oreille sur “Dance on the moon”, un morceau qui résonne comme une référence quant à son début de carrière. Sorti en indépendant, le son a connu un succès remarquable.

Désormais sous l’aile de Filature Unity, la jeune chanteuse prépare un premier opus, et plusieurs titres ont vu le jour. Woody manie cette voix sublime avec une habilité déconcertante, et serpente facilement dans de nombreux rythmes. À chaque fois, les émotions sont présentes, et le côté intime de ses textes renforce cet effet.

À vous de choisir la fin du voyage

Après “Can Somebody Tell Me”, Woody frappe fort avec le clip de “Coming Home”. Au fil d’une ballade ensoleillée, l’artiste fixe les humeurs de chaque personnage, et dresse le tableau des sensations possibles lorsqu’on est loin de chez nous. Pour Woody, l’heure était à la nostalgie des siens, et elle l’explique d’ailleurs parfaitement : « Cette chanson est certainement l’une des plus personnelles. Je l’ai écrite l’année dernière lors de mon premier voyage professionnel. Malgré le fait que j’adorais mon travail et que je rencontrais des gens extraordinaires, je me sentais déprimée et seule, et je voulais simplement rentrer à la maison. »

Petite subtilité à la fin du clip, vous avez le choix entre trois dénouements possibles, de quoi nourrir les interprétations.

Découvrez “Coming Home”, le clip de Woody :